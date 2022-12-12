Абрамов Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения29.02.1920
Дата смерти14.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1938
Место жительства
С 1938 по 1941
Место жительства
С 1944 по 1983
Смерть
14.05.1983