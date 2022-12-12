Абрамов Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Федор Александрович

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Место рождения

Веркола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.02.1920

Дата смерти

14.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
29.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Веркола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1920 по 1938
Веркола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1938 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1944 по 1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.05.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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