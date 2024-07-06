Борисова (Парамонова) Мария 22.07.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Парамонова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1889

Дата смерти

20.05.1958

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1889

Отец: Парамонов Никита

Мать: Парамонова (Шалахова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1910

Сын: Борисов Виктор

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Борисова) Вера

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1915

Сын: Борисов Алексей

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1917

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Александр

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Александр

Смерть
20.05.1958

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