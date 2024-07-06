Борисова (Парамонова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1889
Дата смерти20.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1889
Отец: Парамонов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Александр
Рождение ребёнка
1910
Сын: Борисов Виктор
Отец ребёнка: Борисов Александр
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Борисова) Вера
Отец ребёнка: Борисов Александр
Рождение ребёнка
1915
Сын: Борисов Алексей
Отец ребёнка: Борисов Александр
Рождение ребёнка
1917
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: Борисов Александр
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Смерть
20.05.1958