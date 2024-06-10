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Сопальков Иван Спиридонович

Место рождения

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.06.1899 ст.

Дата смерти

12.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899 ст.

Отец: Спальков Спиридон Харитонович

Мать: Спалькова Анна Андреевна

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопальков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
работник типографии
Крещение
02.06.1899 ст.
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
https://familio.org/parishes/eca7b233-ee61-46a7-bd
Бракосочетание
1918

Жена: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Сопалькова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нефёдова (Сопалькова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сопальков Николай Иванович

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сопалькова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1936

Сын: Рождественский Юрий Иванович

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Смерть
12.05.1962
Причина смерти: от простуды

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