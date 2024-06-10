Сопальков Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения01.06.1899 ст.
Дата смерти12.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопальков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
работник типографии
Крещение
02.06.1899 ст.
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
https://familio.org/parishes/eca7b233-ee61-46a7-bd
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Сопалькова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сопальков Николай Иванович
Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сопалькова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1936
Сын: Рождественский Юрий Иванович
Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Смерть
12.05.1962
Причина смерти: от простуды