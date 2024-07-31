(Кириллова) Пелагея Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Аким
Мать: не указана
Восприемник
26.01.1891 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/115
Восприемник
02.04.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/130
Восприемник
13.03.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/137
Смерть
Неизвестно