Снигерев Петр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снигерев Петр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Снигерев Борис Таисимович ?

Мать: Снигерева Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Снигерев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Снигерев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Снигерев Илья Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Снигерев Прохор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Снигерев Василиск Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Снигерев Ефим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снигерева Федора Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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