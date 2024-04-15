Снигерев Петр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
1800
Сын: Снигерев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1810
Сын: Снигерев Василиск Петрович
Рождение ребёнка
1815
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно