Девяшина (Шадчина) Анфуза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшина (Шадчина) Анфуза Ивановна

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Место рождения

Краснотуранский район

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Шадчин Иван Васильевич

Мать: Шадчина Аксинья Устиновна

Краснотуранский район
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Девяшин Евлампий Егорович

Рождение ребёнка
14.04.1930

Дочь: Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Девяшин Евлампий Егорович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Девяшин Виктор Евлампиевич

Отец ребёнка: Девяшин Евлампий Егорович

Смерть
Неизвестно
Куйбышево, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Похороны
Неизвестно
Куйбышево, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
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