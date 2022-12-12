Девяшина (Шадчина) Анфуза Ивановна
Место рожденияКраснотуранский район
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Шадчин Иван Васильевич
Краснотуранский район
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
14.04.1930
Дочь: Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Девяшин Евлампий Егорович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Девяшин Виктор Евлампиевич
Отец ребёнка: Девяшин Евлампий Егорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно