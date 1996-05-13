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Дрожжин Елисей Федотович

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Место рождения

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1913 или 1914

Дата смерти

13.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
1913 или 1914

Отец: Дрожжин Харитон Ильич

Мать: Дрожжина Зиновия Семеновна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и с сайта "Старообрядчество Подмосковья"
Смерть
13.05.1996
Москва, город федерального значения Москва
Добрый день По словам Риты, он жил и умер в Москве, а затем урна с прахом захоронена на старообрядческом кладбище дер. Запрудино.
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