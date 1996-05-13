Дрожжин Елисей Федотович
Место рождения
Дата рождения1913 или 1914
Дата смерти13.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 или 1914
Отец: Дрожжин Харитон Ильич
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и с сайта "Старообрядчество Подмосковья"
Смерть
13.05.1996
Москва, город федерального значения Москва
Добрый день По словам Риты, он жил и умер в Москве, а затем урна с прахом захоронена на старообрядческом кладбище дер. Запрудино.