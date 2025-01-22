Тарануха (Нетребейчук) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1987 по ?.05.1992
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение
15.01.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С ?.05.1992 по ?.12.1992
Бердичев, Житомирська область
Место жительства
С ?.12.1992 по ?.08.2014
Фёдоровка, Федоровский район, Костанайская область
Место жительства
С ?.09.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область