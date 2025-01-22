Тарануха (Нетребейчук) Елена Сергеевна 15.01.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарануха (Нетребейчук) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1987 по ?.05.1992
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение
15.01.1987

Отец: Нетребейчук Сергей Андреевич

Мать: Нетребейчук (Сафиулина) Райла Зайнуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарануха Дмитрий Александрович

Место жительства
С ?.05.1992 по ?.12.1992
Бердичев, Житомирська область
Место жительства
С ?.12.1992 по ?.08.2014
Фёдоровка, Федоровский район, Костанайская область
Место жительства
С ?.09.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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