Ефросинья Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1817 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Ермаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ермаков Илья Иванов
Отец ребёнка: Ермаков Иван Иванов
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1817 и 1834