Ефросинья Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Епифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1817 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ермаков Матвей Иванов

Отец ребёнка: Ермаков Иван Иванов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ермаков Илья Иванов

Отец ребёнка: Ермаков Иван Иванов

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1817 и 1834
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