Пушкина Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.03.1980
Дата смерти08.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Отец: Пушкин Владимир Григорьевич
Мать: Пушкина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.2000
Сын: Пушкин Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Васильев Станислав Анатольевич
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.09.2012
Неболчи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область