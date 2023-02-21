Кивокурцев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивокурцев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: ?

Мать: Кивокурцева Елена "Леля"

Смерть
1944
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