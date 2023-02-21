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Кивокурцев Николай Петрович
Кивокурцев Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Кивокурцева (Зограф) Елена "Леля"
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
?
Мать:
Кивокурцева Елена "Леля"
Смерть
1944
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