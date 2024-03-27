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Мухаметджанов Даут

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

03.01.1898

Дата смерти

08.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1932

Дочь: Мифтяхетдинова Садят

Мать ребёнка: Мухамеджанова Хайрибя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметжанова Файрузя

Военная служба
Неизвестно
Мухалитжанов Даут Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1898 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Окятбрьский р-н, д. Чушбеляй Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковс... Показать все
Смерть
08.10.1967
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