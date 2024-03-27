Мухаметджанов Даут
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения03.01.1898
Дата смерти08.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1898
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1932
Дочь: Мифтяхетдинова Садят
Мать ребёнка: Мухамеджанова Хайрибя
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметжанова Файрузя
Военная служба
Неизвестно
Мухалитжанов Даут Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1898 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Окятбрьский р-н, д. Чушбеляй Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковс... Показать все
Смерть
08.10.1967