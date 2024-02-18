Бабашев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабашев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабашев Игорь

Мать ребёнка: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабашев Евгений Степанович

Мать ребёнка: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабашев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна

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