Бабашев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабашев Игорь
Мать ребёнка: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабашев Евгений Степанович
Мать ребёнка: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабашев Сергей Степанович
Мать ребёнка: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно