Деменченко (Пивоварова) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Деменченко Игорь Борисович
Отец ребёнка: Деменченко Борис Фёдорович
Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.07.1973
Дочь: Митичкина Маргарита Борисовна
Отец ребёнка: Деменченко Борис Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно