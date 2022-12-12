Деменченко (Пивоварова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменченко (Пивоварова) Валентина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивоваров Илья Васильевич

Мать: Пивоварова Нина Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Деменченко Игорь Борисович

Отец ребёнка: Деменченко Борис Фёдорович

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.07.1973

Дочь: Митичкина Маргарита Борисовна

Отец ребёнка: Деменченко Борис Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деменченко Борис Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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