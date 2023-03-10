Белоусова Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Жеманова Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Белоусов Алексей
с.Помряськино
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Белоусов Алексей
С.Ясашное Помряськино
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Белоусов Алексей
С.Ясашное Помряськино
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Белоусов Алексей
с.Помряськино
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Белоусов Алексей
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Белоусов Алексей
С.Ясашное Помряськино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Алексей
Смерть
Неизвестно