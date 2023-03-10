Белоусова Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Авдотья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Жеманова Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Белоусов Алексей

с.Помряськино
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Белоусов Алексей

С.Ясашное Помряськино
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Белоусов Алексей

С.Ясашное Помряськино
Рождение ребёнка
1862

Сын: Белоусов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусов Алексей

с.Помряськино
Рождение ребёнка
1863

Сын: Белоусов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусов Алексей

Рождение ребёнка
1871

Сын: Белоусов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусов Алексей

С.Ясашное Помряськино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Алексей

Смерть
Неизвестно
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