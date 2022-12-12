Желутков Исак Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1672 по 1675
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1672 по 1675
Отец: Желутков Артемей
Мать: Желуткова Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1704
Дочь: Авдотья Исаковна
Мать ребёнка: Желуткова Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1706
Сын: Желутков Григорий Исакович
Мать ребёнка: Желуткова Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1721
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1732