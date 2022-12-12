Желутков Исак Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желутков Исак Артемьевич

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Место рождения

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1672 по 1675

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1672 по 1675

Отец: Желутков Артемей

Мать: Желуткова Татьяна

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1704

Дочь: Авдотья Исаковна

Мать ребёнка: Желуткова Марина Тимофеевна

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706

Сын: Желутков Григорий Исакович

Мать ребёнка: Желуткова Марина Тимофеевна

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721

Сын: Желутков Марко Исакович

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желуткова Марина Тимофеевна

Смерть
1732
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