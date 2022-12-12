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Горбачёв Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

До 1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Горбачёв Василий

Мать: не указана

7 ревизия (1816) - 54 года. 8 ревизия (1834) - 72 года.
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Горбачёв Семион Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 22 года 8 ревизия (1834) - 40 лет
Бракосочетание
До 1794

Жена: Горбачёва Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Горбачёв Иван Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 16 лет 8 ревизия (1834) - 34 года
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Горбачёв Лаврентий Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 12 лет 8 ревизия (1834) - 30 лет
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Горбачёв Семион Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 11 лет 8 ревизия (1834) - 29 лет
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Горбачёв Кондратий Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 9 лет 8 ревизия (1834) - 27 лет
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Горбачёв Варфоломей Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 5 лет 8 ревизия (1834) - 23 года
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ефимия Егоровна

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Горбачёв Алексей Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья

8 ревизия (1834) - 17 лет
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834
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