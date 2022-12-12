Горбачёв Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1759
Отец: Горбачёв Василий
Мать: не указана
7 ревизия (1816) - 54 года. 8 ревизия (1834) - 72 года.
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 22 года 8 ревизия (1834) - 40 лет
Бракосочетание
До 1794
Жена: Горбачёва Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 16 лет 8 ревизия (1834) - 34 года
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Горбачёв Лаврентий Егорович
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 12 лет 8 ревизия (1834) - 30 лет
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 11 лет 8 ревизия (1834) - 29 лет
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Горбачёв Кондратий Егорович
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 9 лет 8 ревизия (1834) - 27 лет
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Горбачёв Варфоломей Егорович
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 5 лет 8 ревизия (1834) - 23 года
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ефимия Егоровна
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Горбачёв Алексей Егорович
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья
8 ревизия (1834) - 17 лет
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834