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Геда (Цирулик) Лиза

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Место рождения

Городище, Сумська область

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

14.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: Цирулик Владимир

Мать: Цирулик Татьяна

Городище, Сумська область
Бракосочетание
01.05.1941

Муж: Геда Владимир

Диди Чкони, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
12.07.1947

Сын: Гагуа Эдуард

Отец ребёнка: Гагуа Давид

Диди Чкони, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
16.06.1953

Сын: Гагуа Георгий

Отец ребёнка: Гагуа Давид

Диди Чкони, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагуа Давид

Развод
Неизвестно

Муж: Геда Владимир

Погиб в период ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геда Александр

Отец ребёнка: Геда Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
почтальон, бухгалтер
Смерть
14.01.2012
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