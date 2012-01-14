Геда (Цирулик) Лиза
Место рождения
Дата рождения19.08.1923
Дата смерти14.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Отец: Цирулик Владимир
Мать: Цирулик Татьяна
Бракосочетание
01.05.1941
Муж: Геда Владимир
Рождение ребёнка
12.07.1947
Сын: Гагуа Эдуард
Отец ребёнка: Гагуа Давид
Рождение ребёнка
16.06.1953
Сын: Гагуа Георгий
Отец ребёнка: Гагуа Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагуа Давид
Развод
Неизвестно
Муж: Геда Владимир
Погиб в период ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геда Александр
Отец ребёнка: Геда Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
почтальон, бухгалтер
Смерть
14.01.2012