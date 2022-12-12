Цуканов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.?

Дочь: Михайлова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Цуканова Валентина Кирилловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.09.?

Дочь: Обатурова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Цуканова Валентина Кирилловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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