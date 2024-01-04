Кулыгина (Петрова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1974
Рождение ребёнка
29.10.1993
Дочь: Дёмина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Кулыгин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
29.10.1993
Дочь: Кулыгина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кулыгин Сергей Владимирович
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно