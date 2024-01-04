Кулыгина (Петрова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгина (Петрова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1974

Отец: Петров Виктор Степанович

Мать: Комарова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1993

Дочь: Дёмина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Кулыгин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
29.10.1993

Дочь: Кулыгина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кулыгин Сергей Владимирович

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулыгин Сергей Владимирович

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