Шебордаева Ефросиния Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1817
Дочь: Шебордаева (Сорокина) Агафия Епифановна
Отец ребёнка: Шебордаев Епифан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Шебордаева Елена Епифановна
Отец ребёнка: Шебордаев Епифан Иванович
Рождение ребёнка
Около 23.11.1823
Отец ребёнка: Шебордаев Епифан Иванович
Смерть
Неизвестно