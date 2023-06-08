Шебордаева Ефросиния Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева Ефросиния Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Епифан Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1817

Дочь: Шебордаева (Сорокина) Агафия Епифановна

Отец ребёнка: Шебордаев Епифан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Шебордаева Елена Епифановна

Отец ребёнка: Шебордаев Епифан Иванович

Рождение ребёнка
Около 23.11.1823

Сын: Сорокин Яков Епифанович

Отец ребёнка: Шебордаев Епифан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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