Гейфуллина (Юсупова) Афия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейфуллина (Юсупова) Афия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Мухаммят

Мать: Юсупова (Османова) Кадрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гейфуллин Ринат

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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