Чеботарев Яков Николаев
Место рождения
Дата рождения14.09.1792 ст.
Дата смерти26.05.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1792 ст.
Бракосочетание
23.05.1813 ст.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Чеботарева Анна Яковлева
Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
Около 02.05.1816 ст.
Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чеботарева Агрофена Яковлева
Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чеботарева Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Чеботарева Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова
Смерть
26.05.1859 ст.