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Чеботарев Яков Николаев

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

14.09.1792 ст.

Дата смерти

26.05.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1792 ст.

Отец: Чеботарев Николай Петров

Мать: Чеботарева Федосья Куприянова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
23.05.1813 ст.

Жена: Чеботарева Агрофена Данилова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Чеботарева Анна Яковлева

Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 02.05.1816 ст.

Сын: Чеботарев Федор Яковлев

Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чеботарева Агрофена Яковлева

Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чеботарева Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Чеботарева Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Чеботарева Агрофена Данилова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
26.05.1859 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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