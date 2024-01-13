Прибежище Татьяна Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибежище Татьяна Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1957

Отец: Карпенко Михаил

Мать: Карпенко Мария

Рождение ребёнка
25.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибежище Николай Владимирович

Рождение ребёнка
30.10.1986

Дочь: Прибежище Мария Николаевна

Отец ребёнка: Прибежище Николай Владимирович

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