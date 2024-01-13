Прибежище Татьяна Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1957
Отец: Карпенко Михаил
Мать: Карпенко Мария
Рождение ребёнка
25.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прибежище Николай Владимирович
Рождение ребёнка
30.10.1986
Дочь: Прибежище Мария Николаевна
Отец ребёнка: Прибежище Николай Владимирович