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Кондратичев Александр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратичев Иосиф Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.12.1912

Сын: Кондратичев Павел Александрович

Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.06.1914

Сын: Кондратичев Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Иван Александрович

Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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