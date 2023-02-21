Кондратичев Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратичев Иосиф Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.12.1912
Сын: Кондратичев Павел Александрович
Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.06.1914
Сын: Кондратичев Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Иван Александрович
Мать ребёнка: Устиния Тимофеевна
Смерть
Неизвестно