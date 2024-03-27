Залиева Гамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалиева Гамиля

Залиева Гамиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.11.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Назипов Хазей Назипович

Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Залиева) Гандалиф Назиповна

Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Рождение ребёнка
03.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Рождение ребёнка
01.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Смерть
?.11.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.