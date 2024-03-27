Залиева Гамиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.11.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Залиева) Гандалиф Назиповна
Отец ребёнка: Залиев Мухаметназип Залялетдинович
Рождение ребёнка
03.03.1923
Рождение ребёнка
01.01.1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
?.11.1969