Гулиенко Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луценко (Гулиенко) Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Гулиенко (Овечкина) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
23.11.1964
Дочь: Матющенко (Гулиенко) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Гулиенко (Овечкина) Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно