Гулиенко Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулиенко Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луценко (Гулиенко) Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Гулиенко (Овечкина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
23.11.1964

Дочь: Матющенко (Гулиенко) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Гулиенко (Овечкина) Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно

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