Сусина Тамара Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСусина Тамара Васильевна

Сусина Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сусин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Родионов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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