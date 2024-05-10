Сусина Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сусин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Родионов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно