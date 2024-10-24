Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1886
Жена: Александра Георгиевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Александра Георгиевна
Смерть
Неизвестно