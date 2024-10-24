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Василий Яковлевич

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.02.1886

Жена: Александра Георгиевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Александра Георгиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Александра Георгиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Александра Георгиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Александра Георгиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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