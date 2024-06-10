Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна 08.12.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.12.1907

Дата смерти

08.02.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907

Отец: Малахов Иван

Мать: Малахова Прасковья Прохорова

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Развод
Неизвестно

Муж: Лугoвской Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугoвской Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Анисим

Рождение ребёнка
02.07.1949

Сын: Карпов Владимир

Отец ребёнка: Карпов Анисим

Смерть
08.02.1976

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