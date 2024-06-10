Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1907
Дата смерти08.02.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907
Отец: Малахов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Лугoвской Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугoвской Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Анисим
Рождение ребёнка
02.07.1949
Сын: Карпов Владимир
Отец ребёнка: Карпов Анисим
Смерть
08.02.1976