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Кулиш Николай Кириллович
Кулиш Николай Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1939
Дата смерти
28.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Кулиш Кирилл
Около 1901 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939
Отец:
Кулиш Кирилл
Мать: не указана
Смерть
28.09.1989
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