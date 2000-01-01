Кулиш Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулиш Николай Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1939

Дата смерти

28.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939

Отец: Кулиш Кирилл

Мать: не указана

Смерть
28.09.1989
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