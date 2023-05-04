Гундаров Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундаров Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2014

Сын: Гундаров Арсений Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.2016

Дочь: Гундарова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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