Гундаров Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2014
Сын: Гундаров Арсений Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.2016
Дочь: Гундарова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности