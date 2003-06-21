Шабалина Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Ксения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2003

Отец: Шабалин Дмитрий Геннадьевич

Мать: Терентьева Татьяна Андреевна

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