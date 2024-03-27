Береснев Яков Лазарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснев Яков Лазарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Устин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1863
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Упоминание
1863
Грехово, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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