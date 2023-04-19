Кусковский Денис Олегович
Место рожденияГород Барнаул Алтайский край
Дата рождения18.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1986
Отец: Кусковский Олег Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
27.09.2012
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.2012
Сын: Кусковский Максим Денисович
Мать ребёнка: Кусковская Маргарита Александровна
Город Барнаул Алтайский край