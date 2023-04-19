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Кусковский Денис Олегович

Место рождения

Город Барнаул Алтайский край

Дата рождения

18.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1986

Отец: Кусковский Олег Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
27.09.2012

Жена: Кусковская Маргарита Александровна

Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.2012

Сын: Кусковский Максим Денисович

Мать ребёнка: Кусковская Маргарита Александровна

Город Барнаул Алтайский край
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