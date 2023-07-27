Корячинцева (Корячинцева) Соломония Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корячинцева (Корячинцева) Соломония Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Корячинцев Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корячинцев Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корячинцев Матвей Семенович

Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич

Смерть
1885
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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