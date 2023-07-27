Корячинцева (Корячинцева) Соломония Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Корячинцев Роман
Рождение ребёнка
1827
Сын: Корячинцев Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корячинцев Матвей Семенович
Отец ребёнка: Корячинцев Семен Алексеевич
Смерть
1885
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область