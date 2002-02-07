Дроздовская (Соколова) Алефтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздовская (Соколова) Алефтина Александровна

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Место рождения

д.Сальково, Междуреченский район, Вологодская Область

Дата рождения

14.03.1929

Дата смерти

07.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929

Отец: Соколов Александр Андреевич

Мать: Соколова Анна Петровна

д.Сальково, Междуреченский район, Вологодская Область
Бракосочетание
02.05.1952

Муж: Дроздовский Виктор Кириллович

Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Дроздовский Валерий Викторович

Отец ребёнка: Дроздовский Виктор Кириллович

Пионерский, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.02.2002
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