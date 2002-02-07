Дроздовская (Соколова) Алефтина Александровна
Место рожденияд.Сальково, Междуреченский район, Вологодская Область
Дата рождения14.03.1929
Дата смерти07.02.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929
д.Сальково, Междуреченский район, Вологодская Область
Бракосочетание
02.05.1952
Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Дроздовский Валерий Викторович
Отец ребёнка: Дроздовский Виктор Кириллович
Пионерский, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.02.2002