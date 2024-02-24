Вдовенко Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенко Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовенко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Воробьева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вдовенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1942

Дочь: Коломоец Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Очкуренко Алексей

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