Вдовенко Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовенко Андрей
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Воробьева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Вдовенко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1942
Дочь: Коломоец Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Очкуренко Алексей