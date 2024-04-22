Семенова (Юферева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Юферева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Бабино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.07.1851 ст.

Муж: Семенов Антон Федотович

Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1852 ст.

Дочь: Семенова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Семенов Антон Федотович

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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