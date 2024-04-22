Семенова (Юферева) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
01.07.1851 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1852 ст.
Дочь: Семенова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Семенов Антон Федотович
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно