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Тишкин Афанасий Федерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1837

Жена: Тишкина Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1840

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Тишкина Анисья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1841

Дочь: Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Тишкина Анисья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1844

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Тишкина Анисья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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