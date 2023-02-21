Тишкин Афанасий Федерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1837
Жена: Тишкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1840
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Тишкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1841
Дочь: Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Тишкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1844
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Тишкина Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно