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Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

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Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1661 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)

Мать: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Мусихин Федор (Фетка) Иванов

Мать ребёнка: Мусихина Анна Васильева

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Мусихин Иван Иванов

Мать ребёнка: Мусихина Анна Васильева

поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Тарас Иванов

Мать ребёнка: Мусихина Анна Васильева

поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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