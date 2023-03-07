Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1652
Отец: Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)
Мать: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Мусихин Федор (Фетка) Иванов
Мать ребёнка: Мусихина Анна Васильева
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Мусихин Иван Иванов
Мать ребёнка: Мусихина Анна Васильева
поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Мусихин Тарас Иванов
Мать ребёнка: Мусихина Анна Васильева
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710