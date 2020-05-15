Лемехов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемехов Леонид Иванович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

1949

Дата смерти

15.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Смерть
15.05.2020
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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