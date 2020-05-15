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Лемехов Леонид Иванович
Лемехов Леонид Иванович
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Место рождения
Ленинград
Дата рождения
1949
Дата смерти
15.05.2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Смерть
15.05.2020
Пермь
, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь
, Пермский, Пермский край
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