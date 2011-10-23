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Бородин Алексей Алексеевич
Бородин Алексей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.2011
Пол
Мужской
Отец
Бородин Алексей
Мать
Таранова Анна Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2011
Отец:
Бородин Алексей
Мать:
Таранова Анна Владимировна
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