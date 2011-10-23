Бородин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2011

Отец: Бородин Алексей

Мать: Таранова Анна Владимировна

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