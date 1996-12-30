Теплякова (Васина) Евдокия Федоровна
Место рожденияТамбовская губерния Инжавинский район деревня Ильинка
Дата рождения15.07.1919
Дата смерти30.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния Инжавинский район деревня Ильинка
Рождение ребёнка
13.08.1962
Дочь: Трапезникова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Тепляков Петр Селиверстович
Смерть
30.12.1996