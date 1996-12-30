Теплякова (Васина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова (Васина) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Тамбовская губерния Инжавинский район деревня Ильинка

Дата рождения

15.07.1919

Дата смерти

30.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния Инжавинский район деревня Ильинка
Рождение ребёнка
13.08.1962

Дочь: Трапезникова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Тепляков Петр Селиверстович

Смерть
30.12.1996
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