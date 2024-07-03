Жукова (Кондрашова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Альберт Александрович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.02.2005
Дочь: Серебренникова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Серебренников Сергей Олегович