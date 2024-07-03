Жукова (Кондрашова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кондрашова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1974

Отец: Кондрашов Владимир Николаевич

Мать: Кондрашова (Зверева) Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Сергей Олегович

Рождение ребёнка
10.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Альберт Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.02.2005

Дочь: Серебренникова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Серебренников Сергей Олегович

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