Моисеева Евдокия Дмириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Моисеев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Моисеев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Моисеев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Сын: Моисеев Александр Степанович
Отец ребёнка: Моисеев Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно