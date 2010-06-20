Скрипунов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.06.2010
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.06.2010
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра