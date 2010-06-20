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Скрипунов Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипунов Иван Гаврилович

Мать: Скрипунова (Звягина) Ульяна Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.06.2010
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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