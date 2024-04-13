Герасимова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Герасимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

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