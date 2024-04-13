Герасимова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Герасимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович