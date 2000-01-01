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Мамаев Яков Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мамаев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Ксения Миронова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Мамаев Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Ксения Миронова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.07.1850

Дочь: Соломона Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Ксения Миронова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Ксения Миронова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1846
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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