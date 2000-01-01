Мамаев Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Мамаева Ксения Миронова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Мамаева Ксения Миронова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.07.1850
Дочь: Соломона Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Ксения Миронова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Ксения Миронова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1846
д. Озерные (Над оз.Афонинским)