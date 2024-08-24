Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Диченко Корнилий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1890

Муж: Садчиков Исидор Иванов

Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Свидетели: Оренбургской губернии Ташлинской волости, села Разномойки крестьянин Иван Пятаев, Андрей Сутулов за них неграмотных расписался Иван Мягков: по невесте Черниговской губернии Новогородского у... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова

Отец ребёнка: Садчиков Исидор Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Илецкая мещанка. Приход села Кондауровки. Восприемники: Черниговской губ., Новогородского уезда, Протопоповской волости, села Новогута крестьянин Тихон Корнильев Диченко и мещанская девица Надежда Ива... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Евсюкова (Садчикова) Евдокия Исидорова

Отец ребёнка: Садчиков Исидор Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Садчикова Мария Исидорова

Отец ребёнка: Садчиков Исидор Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Никита Степанов Александров и крестьянская девица Наталья Корнильева Диченкова (Диченко).
Рождение ребёнка
28.03.1904

Сын: Садчиков Марк Исидоров

Отец ребёнка: Садчиков Исидор Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
У Илецкого мещанина Садчикова Исидора Иванова. Восприемники: того же хутора крестьянин Тихон Корнильев Диченко (родной брат Евдокии Корнильевой) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная с... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Садчикова Екатерина Исидорова

Отец ребёнка: Садчиков Исидор Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Тихон Корнильев Диченко и крестьянская жена Наталья Корнильева Шивцова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.